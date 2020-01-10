БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью произойдет первое лунное затмение этого года, оно будет полутеневым и увидеть его невооруженным глазом будет трудно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию (ШАО) НАНА.

Природное явление начнется в 21:08 и завершится в 01:12. Максимального уровня затмение достигнет в 23:11, его можно будет наблюдать в Азии, Австралии, Европе, Африке.

Лунное затмение будет наблюдаться и в Азербайджане. Его трудно будет отличить от обычного полнолуния, поскольку Луна будет чуть темнее во время максимальной фазы.

Отметим, в 2020 году ожидаются четыре лунных затмения. Поскольку все затмения будут полутеневыми, их трудно будет увидеть невооруженным глазом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.