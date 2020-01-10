ГЭЦ: Навыки речи по иностранному языку поступающих в докторантуру в Азербайджане начнут проверяться с будущего года

БАКУ /Trend/ - Разговорные навыки по иностранному языку претендентов на поступление в докторантуру в Азербайджане начнут проверяться с будущего года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Согласно решению Кабинета министров о внесении изменений в "Правила создания и приема в докторантуру" от 13 ноября 2019 года, лица, желающие поступить в докторантуру, сдают экзамены по иностранному языку, философии и по специальности в рамках существующей программы для уровня магистратуры. Экзамен по иностранному языку проводит ГЭЦ. Содержание, время, правила оценки результатов экзамена и проходной бал определяются ГЭЦ при согласовании с Академией наук и министерством образования Азербайджана.

В ходе экзамена по иностранному языку проверяются навыки чтения, письма, речи, коммуникативные навыки использования языка, уровень словарного запаса и минимальный уровень грамматических знаний кандидатов на основании "Общеевропейских компетенций владения иностранным языком" (CEFR) и структуры экзаменов по иностранным языкам. По причине того, что организация процесса проверки разговорных навыков по иностранному языку кандидатов требует определенной подготовки, оценивание навыков в этой сфере будет осуществляться с будущего года.

С внедрением нового блока по оцениванию навыков речи в программе будущего года будут произведены соответствующие изменения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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