Представлен сигнальный вариант нового орфографического словаря азербайджанского языка

10 января 2020 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Издан и повторно представлен в Институт языкознания им. Насими Академии наук (АН) Азербайджана сигнальный вариант нового орфографического словаря азербайджанского языка, сказал в пятницу Trend директор института, академик Мохсун Нагысойлу.

По его словам, словарь будет представлен общественности в конце января-начале февраля.

Нагысойлу сказал, что в новый словарь включено около 4000 слов, которые не вошли в предыдущее издание. В целом же в словарь вошло свыше 97 тысяч слов.

Отметим, что прежнее издание орфографического словаря азербайджанского языка вышло в печать в 2013 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сегодня ночью произойдет первое лунное затмение этого года
Общество 12:11
Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия
Общество 9 января 20:25
Обнародован прогноз космической погоды
Общество 9 января 11:33
В Азербайджане подготовлен проект по строительству алюминиевого завода
Экономика 8 января 17:43
Первое лунное затмение этого года будет наблюдаться и в Азербайджане
Общество 7 января 10:00
Первым вице-президентам и вице-президентам НАНА будут выделены штаты помощников
Общество 28 декабря 2019 15:27
Лента новостей
В субботу в Баку будет дождливо
Общество 13:21
Центробанк огласил планы по денежно-кредитной политике на текущий год
Финансы 13:20
Авиаперевозчик Туркменистана приостановил полеты в ОАЭ
Тендеры 13:17
Батумский нефтяной терминал объявил тендер на реализацию металлолома
Тендеры 13:16
В Азербайджане начинается первый тур предметных олимпиад
Общество 13:14
Швейцарский Госсекретариат о потенциальных сферах сотрудничества с Азербайджаном
Бизнес 13:14
Центры развития Агентства по развитию МСБ начнут функционировать в 2020 г.
Экономика 13:07
Агентство по развитию МСП Азербайджана запустит образовательную онлайн-платформу
Бизнес 13:05
Турецкий холдинг продолжает переговоры по покупке Алматинского аэропорта
Транспорт 13:03