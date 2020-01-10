Представлен сигнальный вариант нового орфографического словаря азербайджанского языка

БАКУ /Trend/ - Издан и повторно представлен в Институт языкознания им. Насими Академии наук (АН) Азербайджана сигнальный вариант нового орфографического словаря азербайджанского языка, сказал в пятницу Trend директор института, академик Мохсун Нагысойлу.

По его словам, словарь будет представлен общественности в конце января-начале февраля.

Нагысойлу сказал, что в новый словарь включено около 4000 слов, которые не вошли в предыдущее издание. В целом же в словарь вошло свыше 97 тысяч слов.

Отметим, что прежнее издание орфографического словаря азербайджанского языка вышло в печать в 2013 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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