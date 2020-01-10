В субботу в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет дождливо, утром местами туман, ветер северный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове - ночью 2-4, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами будет дождливо. На горных территориях ожидается снег, местами туман. Ветер западный.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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