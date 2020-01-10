В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 12 января проезд в автобусах №38 будет оплачиваться посредством BakıKart, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно информации, продолжается работа по внедрению системы безналичной оплаты за проезд и на других автобусных маршрутах.

Отметим, что автобус №38 следует по маршруту: школа №227 - ж/ст Кешля - "Башня "SOCAR" - стадион "Интер Арена" - ул. Музаффара Нариманова - ст. м. "Кёроглу" - просп. Гейдара Алиева - ст. м. "Улдуз" - ул. Араз - ул. Ага Нейматулла - ст .м. "Нариман Нариманов" - ул. Фатали хана Хойского - больница №5 - ст. м. "Гянджлик" - парк "Деде Горгуд" - бывш. Насиминский рынок - ул. Самеда Вургуна - спорткомплекс "Олимпик Стар" - Медицинский университет и обратно.