АФФА запретила группе лиц любую футбольную деятельность

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с "договорными матчами" Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) регулярно наблюдает за разными играми.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АФФА, в связи со спорными моментами, выявленными в ходе расследований особой комиссии и экспертов АФФА, а также на основании информации УЕФА, по заключению комиссии и экспертов, запрещается любая футбольная деятельность и посещение стадионов в период футбольных мероприятий следующим лицам:
Намиг Юсифов - экс-игрок ФК "Карабах",
Джейхун Гулиев - экс-игрок команды "Сабаил-2",
Камран Акперов - администратор команды "Сабаил-2", экс-администратор национальной сборной U-19.
В связи с продолжением расследований правоохранительных органов, Дисциплинарный комитет может вынести и другие решения по этому поводу.
Лица, в отношении которых вынесены санкционные решения, имеют право их опротестовать в Апелляционном арбитражном трибунале.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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