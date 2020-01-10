Генпрокуратура и МВД Азербайджана: Задержан подозреваемый в убийстве Нармин Гулиевой

10 января 2020 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Товузе.

Как сообщает в пятницу Trend, в совместном заявлении пресс-служб министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджана говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-следственной группой, сформированной из сотрудников министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры по факту умышленного убийства 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой по подозрению в совершении этого тяжкого преступления был задержан и привлечен к следствию житель села Дондар Гушчу, безработный Сулейманов Илькин Ибрагим оглу 1973 г.р..

Были допрошены многочисленные свидетели, назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая, судебно-химическая экспертизы, выполнены другие следственные действия.

В качестве вещественных доказательств следственно-оперативная группа взяла образцы с похожих на кровь пятен на входной двери и искусственном каменном покрытии двора, где живет подозреваемый, с покрывала на кровати и занавесей в комнате, где содержалась Гулиева, а также другие вещи, имеющее значение для ведения дела.

При допросе в присутствии защитника подозреваемый Сулейманов полностью признался в содеянном.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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