Служба “Детская Горячая Линия”, функционирующая при поддержке Azercell, приняла 5061 обращений в 2019 году

Служба "Детская Горячая Линия", функционирующая при поддержке Azercell Telekom, лидера на рынке мобильной связи в стране, реализовавшего ряд социальных проектов на протяжении всей своей деятельности, представила годовой отчет по результатам работы за 2019 год.

«Детская Горячая Линия», созданная с целью оказания первичной психологической и эмоциональной поддержки детям, предоставления своевременных советов для решения различных проблем, направления при необходимости в соответствующие реабилитационные центры и организации, а также оказание безотлагательной помощи, приняла 5061 обращений за 2019-й год. 435 звонков касались психологических проблем, 622- правовых вопросов, 2776 - вопросов образования, 247- здравоохранения, 387- социальных вопросов и 594 - других сфер. Следует отметить, что наряду с Азербайджаном, в течение года в центр также поступали звонки из Турции, России, Украины, Казахстана, Австрии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга и Узбекистана. В службу "Детская Горячая Линия" в основном обращаются дети, которые сталкиваются с давлением со стороны членов семьи, педагогов и сверстников, а также дети, частично лишенные общения с одним из родителей в результате развода.

Отметим, что в 2019 году по инициативе компании Azercell состоялась презентация короткого номера 116-111 службы «Детская Горячая Линия». Таким образом, Azercell Telekom, уделяющий особое внимание актуальному на сегодняшний день вопросу защиты физического и психического здоровья подростков и малолетних детей, обеспечил более комфортный канал связи с сотрудниками горячей линии. Напомним, что при поддержке и инициативе Azercell еще в 2017 году было предоставлено в пользование мобильное приложение для операционных систем Android и iOS, обеспечивающее доступ к услуге в любой точке мира.

Звонки в круглосуточную службу ''Детская Горячая Линия'', организованную Общественным Объединением ''Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər'' при поддержке

компании Azercell, бесплатны как с городских, так и с мобильных номеров оператора. В cлужбу "Горячая Линия" можно обратиться в любое время дня по номерам (012) 480 22 80, (050) 680 22 80, (051) 880 11 80, (051) 880 22 80, (051) 580 22 80 и 116-111.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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