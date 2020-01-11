Произошло первое лунное затмение этого года

11 января 2020 01:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня произошло первое лунное затмение этого года, оно было полутеневым и увидеть его невооруженным глазом было трудно, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию (ШАО) НАНА.

Природное явление началось в 21:08 и завершилось в 01:12. Максимального уровня затмение достигло в 23:11, его можно было наблюдать в Азии, Австралии, Европе, Африке.

Лунное затмение наблюдалось и в Азербайджане. Его трудно было отличить от обычного полнолуния, поскольку Луна была чуть темнее во время максимальной фазы.

Отметим, в 2020 году ожидаются четыре лунных затмения. Поскольку все затмения будут полутеневыми, их трудно будет увидеть невооруженным глазом.

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