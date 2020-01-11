В Баку осушено загрязненное нефтяными отходами озеро

11 января 2020 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев осушено загрязненное нефтяными отходами озеро. За счет установки дренажной системы был снижен уровень двух озер, образовавшихся в результате скопления вод.

Об этом в субботу сказал Trend директор Института землеведения и агрохимии Академии наук Азербайджана Аловсат Гулиев.

По его словам, меры по улучшению состояния окружающей среды на данной территории проведены специалистами института и министерства экологии и природных ресурсов.

"В результате проведенных исследований, разработана обширная методология, в соответствии с которой проведены рекультивация и ремидация земель, создана коллекторно-дренажная система, тем самым улучшено экологическое состояние территории. Экологическая напряженность полностью устранена", - сказал Аловсат Гулиев.

Он добавил, что согласно договору между министерством и Институтом, на территории Йодо-бромного завода в Сураханском районе полностью очищена от нефтяных отходов и озеленена территория площадью 43 гектара. Предложения, подготовленные в направлении улучшения экологической ситуации на остальных 100 гектарах, представлены министерству.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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