В 2019 г. в Азербайджане были обеспечены средствами реабилитации более 38 тыс. лиц с инвалидностью

11 января 2020 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году Протезно-ортопедический восстановительный центр министерства труда и социальной защиты населения оказал протезно-ортопедические реабилитационные услуги 9682 лицам с инвалидностью.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство, в том числе это 1069 человек, ставших инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны.

За указанный период Центр передал лицам с инвалидностью 2052 инвалидных кресла, 1732 протеза нижних и верхних конечностей, 554 корсета для шеи и спины, 2830 пар протезной обуви, 4192 пары ортопедической обуви, 518 единиц опорных средств, 9395 различных других средств реабилитации. Лица с инвалидностью также обеспечены 3203 подмышечными и подлокотными костылями, 678 слуховыми аппаратами и др.

В целом за 2019 год Протезно-ортопедический восстановительный центр передал лицам с инвалидностью 38 041 средство реабилитации, 745 лицам оказаны реабилитационные услуги в стационаре.

В рамках мобильных услуг 1124 лицам с инвалидностью переданы 4821 средство реабилитации в городах и районах их проживания.

(Текст: Турал Гараджаев)

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