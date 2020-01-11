"Азербайджан 2017" в ТОП-10 лучших Гран-при "Формулы-1"

11 января 2020 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Гран-при Азербайджана 2017" вошел в десятку лучших турниров Формулы-1 за последние 10 лет, сообщает в субботу Trend со ссылкой на рейтинг на официальном сайте Формулы-1.

В рейтинге были отмечены особенно запомнившиеся моменты соревнований Гран-при Азербайджана в 2017 году. Так, во время гонки пилот Ferrari Себастьян Феттель не рассчитал скорость на четвертом повороте, случайно задев болид притормозившего впереди пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона, а затем объехал его с левой стороны и поддел уже намеренно. В связи с этим четырехкратный чемпион мира получил 10-секундный штраф, в итоге приехав четвертым. Первые же три места заняли пилот Red Bull-TAG Heuer Даниэль Риккардо, пилот Mercedes Валлтери Ботас и пилот Williams-Mercedes Лэнс Стролл.

Еще одним из запомнившихся на турнире моментов стала борьба между двумя финскими гонщиками - Валттери Ботасом (Mercedes) и Кими Райконненом (Ferrari), плачевно отразившаяся на пилоте Ferrari, который финишировал за пределами очковой зоны, ухудшив в итоге позицию в личном зачете.

Отметим, что первую тройку лучших Гран-при составили "Германия 2019", "Канада 2011" и "Бразилия 2019".

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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