На автомагистралях Баку снижена скорость движения

13 января 2020 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой и необходимостью обеспечения безопасности движения на главных автомагистралях - проспект Гейдара Алиева-Ааэропорт-Бильгя и Зыхский круг-Аэропорт допустимая скорость движения снижена на 20 км/час, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

БТА призывает водителей быть осторожными в такую погоду, соблюдать дозволенную скорость движения, учитывать метеорологические условия и с пониманием относиться к другим участникам движения. Просьба к пассажирам - быть внимательными на автобусных остановках, не совершать посадку/высадку вне остановок. Указанные правила должны соблюдаться и на территории пересадочного центра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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