В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)

13 января 2020 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В дождливую погоду в автомобильных туннелях и подземных пешеходных переходах были проведены работы по предотвращению скопления дождевых вод, сообщили Trend в Госагентстве "Азербайджанские автомобильные дороги".

Все автомобильные тоннели на дорогах в Баку, а также подземные пешеходные переходы были очищены от дождевых и сточных вод.

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана просит граждан, пользующихся автомобильными туннелями и пешеходными переходами, соблюдать чистоту, чтобы не возникало проблем с пропускной способностью систем ливневой канализации.

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  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
  • В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы (ФOTO)
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