Минэкологии Азербайджана о последней ситуации в оползневых зонах

13 января 2020 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов прокомментировало последнюю ситуацию в оползневых зонах в стране.

Некоторые территории в поселках Зых, Масазыр и Нубар в Абшеронском районе являются оползневыми, сказал в понедельник Trend начальник экспедиции по геологическому планированию Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов: «В оползневых зонах на Абшеронском полуострове серьезных изменений не наблюдается.

В районах на традиционных оползневых территориях происходят мелкие обвалы локального типа. Особой напряженности на указанных территориях нет».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Активность в зоне оползня в бакинском поселке сохраняется - минэкологии
Происшествия 11:07
Бадамдарский оползневый участок вновь активизировался
Происшествия 9 января 10:10
Расим Саттарзаде: Пожары в Австралии — угроза всей планете
Общество 7 января 19:28
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 66
Другие страны 6 января 18:10
В регионах Азербайджана впервые в 2020-м году выпал снег (ФOTO)
Общество 3 января 16:39
При строительстве новостроек в Азербайджане необходимо озеленять придомовую территорию
Общество 20 декабря 2019 17:14
Лента новостей
Азербайджан широко развивает сектор ВИЭ
Энергетика 12:48
Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
Общество 12:48
В Болгарии один человек погиб при взрыве в жилом доме
Европа 12:47
Отчисления таможенных пошлин в госбюджет Азербайджана выросли
Финансы 12:43
Узбекский "Нефтегазинвест" закупит ультразвуковые приборы
Тендеры 12:43
Долина красок в Баку (ФОТО)
Культура 12:40
В прошлом году Турция увеличила экспорт стали и цемента в Азербайджан
Турция 12:39
Одна из крупнейших авиакомпаний России запуcтит рейсы в Казахстан
Транспорт 12:32
Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
Политика 12:23