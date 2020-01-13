Минэкологии Азербайджана о последней ситуации в оползневых зонах

БАКУ/Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов прокомментировало последнюю ситуацию в оползневых зонах в стране.

Некоторые территории в поселках Зых, Масазыр и Нубар в Абшеронском районе являются оползневыми, сказал в понедельник Trend начальник экспедиции по геологическому планированию Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов: «В оползневых зонах на Абшеронском полуострове серьезных изменений не наблюдается.

В районах на традиционных оползневых территориях происходят мелкие обвалы локального типа. Особой напряженности на указанных территориях нет».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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