МЧС Азербайджана вынесло заключение по жилым зданиям

БАКУ/Trend/ - МЧС Азербайджана вынесло положительное заключение по 351 зданию (комплексу) на 73 979 квартир общей площадью 7 321 354 метров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

Документы и заключения, составленные о готовности к эксплуатации 320 зданий в Баку, 19 - в Абшеронском районе, двум - в Сумгайыте, семи – в Гяндже, по одному - в городах Мигячевир и Лянкяран и Зардабском районе, были представлены в Госкомитет по архитектура и градостроительству, а также в Исполнительную власть Абшеронского, Зардабского районов и в городские ИВ Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира и Лянкярана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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