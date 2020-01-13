На некоторых территориях Азербайджана выпал снег высотой до 8 см

13 января 2020 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На некоторых территориях Азербайджана выпал снег высотой покрова до восьми сантиметров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

13 января погода на территории страны изменилась и сейчас остается не стабильной.

В большинстве районов идет дождь, на некоторых территориях Нахчыванской АР, Верхнего Карабаха и Большого Кавказа выпал снег.

Высота снежного покрова в Агдере составила 8 см, Сарыбаше – 7 см, Дашкесане – 6 см, Хыналыге, Гырызе – 5 см, Шахбузе – 4 см, Садараке – 3 см, Нахчыване, Алтыагаче, Ордубаде, Шаруре – 2 см, Гусаре, Халтане, Гедабеке - 1 см.

Минимальная температура в горных районах составила 3-7, в высокогорных районах 10-13 градусов мороза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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