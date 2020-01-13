Задержанный рейс Buta Airways вылетел во Львов

БАКУ/Trend/ - Задержанный рейс Buta Airways Баку-Львов вылетел из Баку в 10:45. Об этом сообщили Trend в понедельник в пресс-службе Buta Airways.

"Самолет уже заменен новым и вылетела в Украину в 10:45", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что сегодня самолет авиакомпании Buta Airways, не смог вылететь из Баку во Львов.

Самолет Embraer 190 после входа на взлетно-посадочную полосу в Международном аэропорту Гейдара Алиева, вернулся обратно. Сообщается, что авиалайнер не смог подняться в воздух по техническим причинам.

Попытка устранить проблему не дала результатов, было принято решение пересадить пассажиров на другой самолет.

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