Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)

13 января 2020 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создан независимый медиа-центр «Выборы-2020» Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

С участием председателя ЦИК Мазахира Панахова и членов Комиссии сегодня состоялось его открытие.

Знакомясь с созданными в Центре условиями для свободного получения информации местными и международными СМИ, Панахов дал рекомендации по улучшению качества и повышению эффективности обслуживания, оказываемого субъектам выборов.

В период выборов в Милли Меджлис (парламент) Центр будет работать непрерывно, здесь созданы все условия для проведения пресс-конференций, сказал журналистам Панахов.

«На трех языках - азербайджанском, русском и английском - уже функционирует сайт Центра www.seçki-2020.az с информацией о ходе избирательного процесса, мнениями полномочных лиц и экспертов. Также здесь представлены фото- и видеоматериалы», - сказал глава ЦИК.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане состоятся 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
  • Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
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