В центрах реабилитации Азербайджана оказаны услуги более 10 тыс. лиц с инвалидностью

13 января 2020 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в центрах реабилитации министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана услуги были оказаны 10 457 лицам с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

8101 из них реабилитационные услуги были оказаны в стационаре, остальным - амбулаторно.

В ноябре прошлого года в эксплуатацию были сданы региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью в Евлахе и Нафталане, Лечебный пансионат в Мардакане, а в декабре, после капитального ремонта и реконструкции - Протезно-ортопедический реабилитационный центр.

В настоящее время проводятся капитальный ремонт и реконструкция Лечебного пансионата для лиц с инвалидность в Шагане, а также центров реабилитации в гг. Сумгайыт, Шеки, Ширван, Лянкяран и Хачмаз.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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