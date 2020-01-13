Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке (ФОТО)

13 января 2020 14:42 (UTC+04:00)

Книга «Иреванское ханство» написана по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Научным редактором книги и руководителем проекта является директор Института истории, академик Ягуб Махмудов, переводчиком и редактором- лауреат Фонда Александра фон Гумбольдта, профессор Саадат Зейналова.

Издание начинается широким предисловием Ягуба Махмудова на тему «Переселение армян на земли Северного Азербайджана в XIX веке является историческим фактом».

Открывая презентацию, Ягуб Махмудов сказал, что новое издание является серьезным посланием для армян, их покровителей, мирового сообщества в целом. Ученый отметил, что книга уже опубликована на нескольких языках - турецком, английском, русском, румынском, итальянском, арабском и испанском.

По словам академика, территория современной Республики Армения в недалеком прошлом - в начале 19 века была землей азербайджанского государства, коим было Иреванское ханство.Армянское государство на Южном Кавказе впервые было создано в 1918 году. Армянские вандалы сровняли с землей более 300 мечетей на территории Иреванского ханства, в том числе в городе Иреван. В настоящее время армянский вандализм продолжается на оккупированных территориях Карабаха.

На мероприятии также выступили ученые Тофиг Мустафазаде, Гюнтекин Наджафли, Саадат Зейналова, Керим Шукюров, Гаджи Гасанов. Констатировано, что книга на различных языках мира презентована в Италии, Румынии, Египте, Кувейте и других странах. Историческая наука Азербайджана фундаментальными трудами, посвященными истории Иреванского ханства, Карабаха и Нахчывана нанесла сокрушительный удар армянским фальсификаторам.За все эти успехи Президент Ильхам Алиев 13 сотрудников Института истории удостоил Государственной премии Азербайджана.

В рамках презентации показан видеоролик, посвященный Иреванскому ханству.

Книга, представленная немецкоязычным читателям, фокусируется на такие вопросы, как население Иреванского ханства, его социально-экономическую жизнь, границы, административное деление, систему управления, культуру и внешнюю политику ханства. Также рассмотрены вопросы завоевательных планов царской России, захвата ханства Россией, массового переселения армян из Гаджарского Ирана и Османского государства на территорию оккупированного Иреванского ханства. В книге уделено место и массовому переименованию азербайджанских топонимов Иреванского ханства.

Лятиф Мустафаев

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  • Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке (ФОТО)
  • Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке (ФОТО)
  • Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке (ФОТО)
  • Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке (ФОТО)
  • Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке (ФОТО)
  • Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке (ФОТО)
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