ГЭЦ Азербайджана объявил собеседование на замещение 24 вакантных должностей госслужбы

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил общее собеседование по видам А и В государственной службы согласно 4-7 классификации административных должностей в 8 государственных органах, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Пятнадцать, из вынесенных на собеседование в центральных органах исполнительной власти и органах судебной власти должностей, относятся к виду А госслужбы (административный руководитель), 9 – к виду В (административный исполнитель).

Среди объявленных должностей госслужбы - завотделом нефтегазового сектора министерства энергетики, завотделом финансов и обеспечения в Госкомитете по работе с диаспорой.

Всего на общее собеседование вынесено 24 вакантные должности – в Минэкологии и природных ресурсов (10), в Минтруда и социальной защиты населения (4), Минэнерго (3), по 2 в Минфине и Кельбаджарском районном суде, по одному в Госкомитете по работе с диаспорой, Минсельхозе и Судебно-правовом совете,

Кандидаты, желающие принять участие в общем собеседовании, должны до третьего февраля зарегистрироваться на портале ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.