В Азербайджане объявлено очередное собеседование по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - В рамках конкурса по приему на государственную службу объявлен очередной этап собеседования на замещение 703 вакантных должностей по видам А и В государственной службы, согласно 4-7 классификации административных должностей государственной службы в 36 органах центральной исполнительной и судебной властей.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), для участия в конкурсе кандидаты должны заполнить "Форму обращения для приема на государственную службу" и пройти регистрацию до 18:00 11 февраля 2020 года.

Наибольшее количество вакантных должностей вынесено на собеседование министерством сельского хозяйства (435 должностей) и культуры (37 должностей).

Госкомстат вынес на собеседование 33 вакантных должностей, министерство молодежи и спорта - 30, Ширванский Апелляционный суд - 15, Бакинский суд по тяжким преступлениям - 14, Шекинский Апелляционный суд - 14, Минэкологии и природных ресурсов - 11, Минтруда и социальной защиты населения - 11, Насиминский районный суд Баку - 10.

В целом, из 703 вакантных должностей вынесенных на собеседование, одна относится к четвертой классификации, 60 - к пятой, 35 - к шестой, 607 - к седьмой классификации. Три должности относятся к группе должностей АВ, 85 - к группе АС, 57 - к группе ВА, 558 - к группе ВВ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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