Какие услуги включены в Пакет обязательного медицинского страхования в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Обнародовано содержание Пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), который утвержден решением Кабинета министров Азербайджана, передает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

Пакет - это совокупность медицинских услуг, которые в рамках обязательного медицинского страхования в соответствующем виде, объеме и на определенных условиях оказываются застрахованным. В него входят скорая и неотложная медицинская помощь, первичные услуги по здравоохранению, специализированная амбулаторная помощь, стационарная медицинская помощь, в целом - 2 550 видов медицинских услуг.

Из них шесть услуг скорой и неотложной медицинской помощи, 35 первичных услуг по здравоохранению, 1 265 услуг специализированной амбулаторной помощи, 1244 услуги стационарной медицинской помощи. Медикаментозное и хирургическое лечение широко распространенных в стране заболеваний с риском инвалидности и смерти также охвачены ОМС. В числе этих услуг более 150 жизненно важных операций с высокой стоимостью.

В соответствии с законом "О медицинском страховании", медицинские услуги в рамках Пакета услуг будут оказаны гражданам только при наличии медицинских показаний (исключая скорую и неотложную медицинскую помощь) в медицинских учреждениях или по их направлению, с которыми Государственное агентство ОМС имеет соответствующие контракты.

В Пакете услуг указаны названия медицинских услуг, тарифы, лимит страхования, случаи требующие совместного финансирования, условия оказания медицинских услуг в зависимости от их вида, а также сроки ожидания.

Определенная часть стоимости медицинской услуги, которая должны быть оплачены застрахованным, называется суммой совместного финансирования и она будет применяться в отношении застрахованных, в случае не соблюдения ими условий, указанных в Пакете услуг. Условия оплаты этой суммы определяются Пакетом услуг, она должна быть оплачена непосредственно медицинскому учреждению.

Сумма совместного финансирования, применяемая к услугам, оказываемым в амбулаторных условиях, оплачивается в нижеследующем порядке:

В рамках административной территории: если гражданин без направления семейного врача обращается в медицинское учреждение по месту регистрации для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях, то по каждому страховому случаю он должен оплатить сумму совместного финансирования в размере пять манатов . То есть, если вы прописаны в городе Шеки и без обращения к семейному врачу, непосредственно обращаетесь к специализированному врачу в медучреждение города Шеки, то из-за несоблюдения условий, установленных в Пакете услуг, вы должны оплатить сумму совместного финансирования в размере пять манатов.

В рамках медицинского территориального отделения: если гражданин без направления семейного врача обращается для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях в медучреждение, находящееся в другой административной территории в рамках медицинского территориального отделения, то по каждому страховому случаю он должен оплатить сумму совместного финансирования в размере пять манатов. То есть, если вы прописаны в городе Шеки и без обращения к семейному врачу, непосредственно обращаетесь к специализированному врачу в медучреждение Гаха (находится в другой административной территории, но в рамках медицинского территориального отделения), вы должны оплатить сумму совместного финансирования в размере пять манатов.

Если гражданин без направления семейного врача обращается для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях в медучреждение, находящееся вне медицинского территориального отделения, где он зарегистрирован, то по каждому страховому случаю он должен оплатить сумму совместного финансирования в размере 15 манатов.

Например, если вы прописаны в городе Шеки и без обращения к семейному врачу, непосредственно обращаетесь к специализированному врачу в медучреждение Шамахы (находится в другом медицинском территориальном отделении), вы должны оплатить сумму совместного финансирования в размере 15 манатов.

Порядок оплата суммы совместного финансирования для оказания медицинских услуг в стационаре установлен в следующим образом:

Внутри медицинского территориального отделения: если гражданин без направления из медучреждения по месту регистрации или проживания обращается для оказания услуг в стационаре в медучреждение, находящееся в другой административной территории, но внутри медицинского территориального отделения, то по каждому страховому случаю, стоимость которого превышает 100 манатов, он должен оплатить сумму совместного финансирования в размере 30 манатов. Например, если вы зарегистрированы в Губинском районе и без обращения к семейному врачу по месту прописки обращаетесь для получения медицинских услуг в стационаре в Хачмазе (внутри медицинского территориального отделения, но на другой административной территории), то из-за несоблюдения условий, установленных в Пакете услуг, вы должны оплатить сумму совместного финансирования в размере 30 манатов.

Вне медицинского территориального отделения: если гражданин без направления медучреждения, находящегося на административной территории по месту регистрации, обращается для оказания медицинских услуг в стационаре в медучреждение, находящееся за пределами медицинского территориального отделения, где он зарегистрирован, то по каждому страховому случаю, стоимость которого превышает 100 манатов, гражданин должен оплатить сумму совместного финансирования в размере 90 манатов. Например, вы зарегистрированы в Губинском районе и без обращения к семейному врачу по месту прописки обращаетесь для получения медицинских услуг в стационаре в Шамахы (находится в другом медицинском территориальном отделении), то из-за несоблюдения условий, установленных в Пакете услуг, вы должны оплатить сумму совместного финансирования в размере 90 манатов.

В то же время, за каждую услугу магнитно-резонансной и компьютерной томографии, оказанную в амбулаторных условиях, гражданин должен оплатить сумму совместного финансирования в размере 20 манатов. Все медицинские услуги застрахованному оказываются согласно направлению. Все лабораторные и диагностические услуги, без прохождения соответствующего врачебного обследования, осуществляются за счет гражданина.

В случае соблюдения условий, указанных в Пакете услуг (обращение к семейному врачу, обращение к специализированному врачу на основании направления семейного врача и т.д.) при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, амбулаторной (исключая КТ и МРТ) и стационарной помощи, оплата суммы совместного финансирования не требуется.

Применение суммы совместного финансирования будет начато с первого апреля 2020 года.

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