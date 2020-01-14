В нижнем течении реки Кура отмечено понижение уровня воды

14 января 2020 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время уровень водности в реке Вельвелечай, протекающей по территории Губа-Хачмазского региона, выше десятидневной нормы, и составляет 120 процентов десятидневной нормы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

В реках Кюрекчай и Зеемчай уровень водности составляет 160 процентов, а в реках Лянкяранчай, Виляшчай и Вяшярючай, протекающих по территории Лянкяран-Астаринского региона, он близок к норме, составляя 80-100 процентов от десятидневной нормы.

В пункте Гырагкесемен реки Кура отмечено понижение уровня воды на 4 сантиметра. Расход воды составляет 112 куб/сек, что ниже нормы, и составляет 70 процентов от десятидневной нормы.

В пункте Эйричай реки Ганых изменений в уровне воды не наблюдается. Расход воды - 28 куб/сек, что составляет 42 процента от десятидневной нормы.

В пункте Гывраг реки Араз отмечено повышение уровня воды на 1 см. Расход воды - 112 куб/сек, что составляет 81 процент от десятидневной нормы.

В нижнем течении реки Кура наблюдается, в основном, понижение уровня воды. Так, в пункте Сурра уровень воды понизился на 5 см, и в настоящее время составляет 420 см, в пункте Ширван – 263 см (понизился на 6 см), в пункте Сальян – 198 см (понизился на 3 см), в пункте Банка - повысился на 2 см и составляет 187 см. В пункте Новрузлу реки Араз уровень воды повысился на 1 см, составив 145 см.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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