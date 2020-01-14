Запрещенное в Турции лекарство не ввозится в Азербайджан - минздрав

БАКУ /Trend/ - Препарат «Дормофол» не зарегистрирован в Азербайджане и не ввозится в страну, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

Отметим, что после того, как в городской больнице Спарта (Турция) один из восьми больных, которым была сделана эндоскопия и колоноскопия, скончался после анестезии, минздрав Турции и структура, ответственная за медпрепараты и медобрудование, отозвали внутривенные инъекции Дормофол (1% и 2%), содержащие активное вещество «пропофол».

Как сообщили в Центре аналитической экспертизы минздрава, соотношение пользы и риска лекарственных средств, содержащих «пропофол», оценивается положительно, и их безопасность контролируется отделом фармакологического контроля Центра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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