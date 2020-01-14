Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)

14 января 2020 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Часть работ по восстановлению одного из важных исторических памятников Азербайджана "Сыныг Кёрпю" уже завершена.

Об этом во вторник сказал Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы на фасаде и настиле моста, а также в караван-сарае.

"Как известно, работы начаты в декабре 2018 года на основе проекта, согласованного между азербайджанской и грузинской сторонами. За это время мост был очищен от мусора, а также был демонтирован бордюр шириной 50-80 сантиметров. Построены опорная стена, реконструировано внутренне убранство караван-сарая. Восстановительные работы на этом объекте уже завершены", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что работы полностью будут завершены в течение двух месяцев.

Напомним, что мост "Сыныг Кёрпю", который согласно решению Кабинета министров Азербайджана от второго августа 2001 года № 132 является архитектурным памятником мирового значения, построен в XII веке через реку Храм.

Отметим, что проект по реконструкции и консервации памятника подготовлен Научно-исследовательским проектным институтом "Азерберпа".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
  • Работы по восстановлению "Сыныг Кёрпю" находятся на стадии завершения (ФOTO)
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