Завтра в Баку возможен дождь

14 января 2020 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра временами ожидается дождь, северо-западный ветер к вечеру может усилиться, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем - 6-9, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 775 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, к вечеру в отдельных местах ожидается дождь, в горных и предгорных районах - снег, временами сильный.

Ночью и утром местами туман. Западный ветер временами в отдельных местах усилится.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, в высокогорной местности - 10-15 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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