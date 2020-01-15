В прошлом году в связи с коррупцией были задержаны на месте преступления 19 человек - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Оперативные структуры Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана в прошлом году задержали на месте преступления 19 человек.

Об этом заместитель генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев сказал на пресс-конференции по итогам 2019 года, сообщает в среду Trend.

По его словам, были задержаны 17 человек, находящихся в розыске, возбуждены на основании информации о коррупционных правонарушениях 49 уголовных дел.

Алиев отметил, что в прошлом году в Главном управлении было завершено следствие по 310 уголовным делам в отношении 497 лиц. Эти дела были направлены в суды: «50 уголовных дел в отношении 101 лица были связаны с присвоением и растратой с использованием служебного положения, 55 дел в отношении 69 лиц – с мошенничеством с использованием служебного положения, 18 дел в отношении 36 лиц - со злоупотреблением служебными обязанностями, 20 дел в отношении 52 лиц - со взяточничеством, 43 дела в отношении 68 лиц – с дачей взятки, остальные - с другими коррупционными преступлениями».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.