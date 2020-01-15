В Азербайджане арестованы лица, реализовавшие контрафактные спиртные напитки

15 января 2020 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана четверо лиц, занимавшихся производством и реализацией поддельных спиртных напитков в столице и регионах республики и решениями суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом заместитель генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев сказал на пресс-конференции по итогам 2019 года, сообщает в среду Trend.

Помимо этого, по уголовным делам, направленным в прошлом году в суды, из 83,2 миллиона манатов материального ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений, на стадии предварительного расследования было обеспечено возмещение 21,8 миллиона манатов.

Он отметил, что для обеспечения оставшейся части ущерба был наложен арест на имущество, оцененное в 40,4 миллиона манатов. В целом, обеспечено возмещение 74,7 процента нанесенного материального ущерба: «В том числе, совместно с соответствующими государственными структурами были осуществлены необходимые меры для возмещения материального ущерба, нанесенного по фактам по присвоению путем мошенничества крупных денежных средств чужих лиц перепродажей отдельным гражданам квартир должностными лицами жилищно-строительных кооперативов и другими лицами, вошедших с ними в преступную связь».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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