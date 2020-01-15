В связи с отмыванием денежных средств привлечены к ответственности три юрлица - Кямран Алиев

15 января 2020 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана в прошлом году завершило следствие по семи уголовным делам в связи с фактами легализации денежных средств и другого имущества преступным путем.

Об этом заместитель генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев сказал на пресс-конференции по итогам 2019 года, сообщает в среду Trend.

По его словам, в отношении трех юридических лиц по трем уголовным делам было принято решение о применении уголовно-правовых мер, их руководство было привлечено к судебной ответственности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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