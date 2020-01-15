Как спасти мир, участвуя в архитектурном конкурсе

Прием заявок на участие в 6-й Международной премии LafargeHolcim в области устойчивого строительства продолжается до 25 февраля 2020 года. Осталось очень мало времени. LafargeHolcim Awards это международный конкурс идей и проектов в области устойчивого строительства, учрежденный в 2005 году компанией LafargeHolcim, которая представлена на азербайджанском строительном рынке компанией Holcim Азербайджан. На конкурс можно подать, как архитектурный проект, так и разработку по строительным материалам и технологиям.

Первый этап – внутреннее соревнование в пяти регионах: Европе (включая Россию), Северной Америке, Латинской Америке, Средне-Восточной Африке, Тихоокеанской Азии. В каждом регионе вручается 11 призов, четыре из них – в номинации «Молодое поколение», призовой фонд региона составляет $ 330 000. Три главных победителя регионального конкурса («золото» – $ 100 000, «серебро» – $ 75 000, «бронза» – $ 50 000) автоматически становятся претендентами на пьедестал в глобальном конкурсе. В котором они борются за первое место с призом в $ 150 000, второе – $ 100 000, третье – $ 50 000. Архитекторы, которые побеждают и в региональном и в мировом конкурсе, получают до $ 250 000, что в два с половиной раза больше, чем сумма престижной Притцкеровской премии. Как указывалось выше, в настоящее время идет региональный этап заявку можно подать до 25 февраля 2020 года. Глобальный и а в тоже время финальный этап состоится в 2021 году.

Термин «устойчивое развитие», или sustainability, появился в 1987 году в докладе комиссии ООН по окружающей среде. Суть его всем известна. Надо удовлетворять потребности нынешнего поколения так, чтобы не ущемлять потребности будущих поколений. На данный момент перспектива истощить ресурсы планеты у человечества есть: если не поменять эксплуататорский стиль общения с природой, ресурсы кончатся к 2050 году, а вода – раньше. Устойчивое развитие должно ответить на цивилизационные вызовы: нехватку пресной воды, ископаемого топлива, глобальное потепление и голод. Здания по разным оценкам отвечают за половину выбросов СО2, а если учитывать строительство и снос – за 80% СО2, поэтому роль устойчивой архитектуры в этой миссии чрезвычайно высока. Поэтому проекты и постройки, подаваемые на конкурс, часто содержат в себе

кроме собственно архитектуры инженерные или социологические изобретения. Пять критериев, по которым оцениваются работы:

Прогресс. Инновации и практический потенциал.

Люди. Этические стандарты и социальная интеграция.

Планета. Потребление ресурсов и экологические показатели

Процветание. Экономическая эффективность и целесообразность

Место. Контекстуальные и эстетические характеристики

Интересно, что эти критерии шире, чем, скажем, стандарты известных экологических сертификатов типа LEED или BREEAM. В них упор делается на третьем пункте – обращении с ресурсами и окружающей средой, так как выбросы СО2 можно посчитать, чем и занимаются оценщики. Только немецкий сертификат DGNB включает этический и культурный критерии, иными словами, стало ли жителям города лучше от появления здания. Таким образом, архитектурный конкурс по устойчивому развитию LafargeHolcim Awards аккумулирует критерии качества из разных областей. В этом году в заявке впервые появился пункт по выбросам СО2. В нем надо дать короткое (до 800 символов) обоснование экологичности проекта в разрезе всего жизненного цикла (производство материалов, логистика, строительный менеджмент, предполагаемый срок жизни здания, ресайклинг). Точные цифры не требуются. Парижское соглашение по климату, принятое в рамках ООН в 2015 году для борьбы с глобальным потеплением, предполагает уменьшение выбросов СО2. LafargeHolcim Awards вручает премию проектам, которые вносят вклад в достижение этой цели.

Полезные ссылки: Обзор конкурса наград: www.lafargeholcim-awards.org/intro Видео введение в награды: www.lafargeholcim-awards.org/video Пошаговое руководство по приему наград: www.lafargeholcim-awards.org/guide Форма заявки на награждение: www.lafargeholcim-awards.org/enter Члены жюри: www.lafargeholcim-awards.org/juries «Целевые вопросы» для устойчивого строительства: www.lafargeholcim-awards.org/target Предыдущие победители (более 250 проектов): www.lafargeholcim-awards.org/projects

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