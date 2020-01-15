Сын арестованного главы ИВ Агстафинского района уволен из органов прокуратуры

15 января 2020 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сын экс-главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева уволен с работы.

Об этом сказал начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана Кямран Алиев сказал на пресс-конференции по итогам 2019 года, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что на основании собственного заявления Рамала Гулиева, соответствующим приказом генерального прокурора он был освобожден от занимаемой должности.

Отметим, что Рамал Гулиев работал следователем Главного управления по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры.

Напомним, что ранее его отец - Низамеддин Гулиев был арестован сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ).

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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