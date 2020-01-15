Кямран Алиев: По банковским делам расследованы уголовные дела в отношении 57 лиц

15 января 2020 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В производстве Главного управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре находилось одно уголовное дело, связанное с банковскими картами.

Об этом сказал начальник управления Кямран Алиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, было проведен расследование по делу и оно было направлено для рассмотрения в суд.

«Было полностью обеспечено возмещение ущерба, соответствующие должностные лица были привлечены к ответственности», - сказал Алиев.

Начальник Главного управления добавил, что по банковским делам на рассмотрение в суды были направлены 22 уголовных дела в отношении 57 лиц: «В основном, они были связаны с банками, прекратившими свою деятельность».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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