Проживающие в Азербайджане лица со статусом беженцев могут свободно ехать в другие страны

БАКУ/Trend/ - «Проездной документ» для иностранцев, проживающих в Азербайджане со статусом беженцев, будет предоставлен им 23 января.

Об этом журналистам сказал глава Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, сообщает в среду Trend.

По его словам, документ, подготовка которого велась с прошлого года, уже готов.

«С этим проезднным документом лица, живущие в стране со статусом беженца, смогут свободно ехать в другие страны».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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