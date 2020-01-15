Проживающие в Азербайджане лица со статусом беженцев могут свободно ехать в другие страны

15 января 2020 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - «Проездной документ» для иностранцев, проживающих в Азербайджане со статусом беженцев, будет предоставлен им 23 января.

Об этом журналистам сказал глава Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, сообщает в среду Trend.

По его словам, документ, подготовка которого велась с прошлого года, уже готов.

«С этим проезднным документом лица, живущие в стране со статусом беженца, смогут свободно ехать в другие страны».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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