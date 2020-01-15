Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана ответило в прошлом году на обращения сотен тысяч граждан

БАКУ /Trend/ - В течение 2019 года руководство и сотрудники министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана приняли в индивидуальном порядке более 30,6 тысячи граждан, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, за прошлый год министр труда и социальной защиты населения принял в административном здании министерства и в регионах в индивидуальном порядке 660 граждан.

Заместители министра, руководитель, заведующие отделами Аппарата, руководители Государственного фонда социальной защиты и Служб при министерстве приняли 3776 граждан, в приемной были приняты 26 227 граждан.

За прошлый год министерство ответило в целом на 758 124 обращения граждан, в том числе на 495 158 обращений, направленных в письменном или электронном виде, 247 тысяч - по "горячей линии" 142", 10 902 - через социальные сети, 5039 - посредством рабочих телефонов.

По каждому обращению были предприняты соответствующие меры, гражданам была предоставлена информация по вопросам справочного характера.

(Текст: Турал Гараджаев)

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