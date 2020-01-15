На гонках "Формулы-1" в Баку может увеличиться количество трибун

БАКУ/Trend/ - В этом году на гонках "Формулы-1" в Баку количество трибун может быть увеличено.

Об этом сказал глава коммерческого отдела Бакинского городского кольца "Гран-при Азербайджана Формулы-1" Бюлент Озердим, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что интерес из-за рубежа к "Гран-при Азербайджана Формулы-1" заметно вырос, в том числе, увеличилось и число VİP- гостей, приезжающих из зарубежных стран.

По словам Озердима, планируется увеличить и количество билетов: «По мере того, как будут заканчиваться билеты, в продажу будут поступать дополнительные билеты».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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