Завтра в Баку будет дождливая погода

15 января 2020 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами будет дождь, днем преимущественно без осадков, ночью и утром туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 1-4, днем 7-9, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 776 до 779 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра переменные дожди, в горных и предгорных районах ожидается снегопад, местами сильный. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, относительно благоприятные для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку возможен дождь
Общество 14 января 13:37
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла
Общество 13 января 13:21
Завтра в Баку ожидаются дожди
Общество 12 января 13:04
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла
Общество 11 января 13:20
В выходные в Баку ожидается дождь
Общество 10 января 19:51
В субботу в Баку будет дождливо
Общество 10 января 13:21
Лента новостей
Мэр Грузии анонсировал масштабные проекты в столице
Финансы 13:46
Глава МИД Беларуси обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в экономике
Политика 13:34
Обнародован объем доходов Казахстана от транзита грузов
Транспорт 13:32
На энергетической бирже Ирана продано свыше 100 тысяч тонн бензина
Энергетика 13:17
TAP о сроках начала строительства подводного участка с итальянского побережья
Энергетика 13:17
Кольцевая дорога Гянджа-Красный мост будет открыта в 2021-м году
Транспорт 13:12
С корабля на бал – в Баку готовятся к четвертой "ЗИМЕ"
Интересное 13:04
Кямран Алиев: По банковским делам расследованы уголовные дела в отношении 57 лиц
Общество 13:01
Проживающие в Азербайджане лица со статусом беженцев могут свободно ехать в другие страны
Общество 12:55