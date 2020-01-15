Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с трагедией 20 Января

БАКУ/Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена, заявление направлено Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности, Верховному комиссару по правам человека, Верховному комиссару по делам беженцев, Совету по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Евросоюза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, Азиатскую ассоциацию омбудсменов, Организацию исламского сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов стран-членов организации, Постоянную независимую комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, Международное бюро мира, омбудсменам различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и в посольства зарубежных стран в нашей республике, в азербайджанские диаспорские организации.

В заявлении говорится, что минуло 30 лет после трагедии 20 Января 1990, в результате которого были убиты, ранены, без вести пропали в столице и регионах Азербайджана сотни наших соотечественников.

"Трагедия 20 Января была совершена с целью преградить путь Азербайджана к независимости, подавить голос народа, протестовавшего против поддержки руководством бывшего СССР армянских сепаратистов, активизировавшихся в 1987 году в Нагорном Карабахе, который является неотъемлемой частью Азербайджана, против предвзятого отношения к стране, депортации азербайджанцев из своих исторических земель в Армении, политике этнической чистки и геноцида.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года, без предварительного предупреждения, в Баку и Сумгайыт, а также в другие города и районы страны были введены танки и другая тяжелая техника. Вне зависимости от национальности, возраста и пола, с особой жестокостью были убиты 150 безоружных гражданских лиц, в том числе старики, женщины и дети. Огонь был открыт даже по машинам скорой медицинской помощи и врачам, спасавшим раненых, в результате чего погибли и были ранены медицинские работники. В ходе атаки были использованы запрещенные оружие и боеприпасы. В столице, пригородных поселках и районах 744 мирных жителей получили ранения, сотни людей пропали без вести, 841 человек были незаконно арестованы. Чтобы скрыть от населения информацию о трагедии, в результате организованной КГБ СССР провокации, был взорван энергоблок республиканского телевидения.

В тот период с самым серьезным и резким заявлением от имени азербайджанского народа выступил общенациональный лидер Гейдар Алиев, который потребовал дать политическую оценку совершенному во время 20 Января преступлению против человечности и наказать виновных. После его возвращения к власти, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, по его рекомендации, провел специальную сессию, на которой была дана политико-правовая оценка этим кровавым событиям.

Для привлечения виновников трагедии 20 Января к ответственности есть достаточное количество правовых оснований. Прежде всего, это нарушение требований Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международных правовых документов, конвенций. В то же время, согласно статье седьмой статута Международного уголовного суда, трагедия 20 Января должна быть оценена как преступление против человечности. Потому что во время событий были убиты, пострадали, пропали без вести люди, было организовано преследование по политическим, расовым, этническим, культурным и гендерным признакам. Имели место пытки и истязания, нанесении тяжелых телесных повреждений, другие действий, принесшие серьезные физические или психические страдания.

На основании соответствующего указа Президента страны, граждане Азербайджана разных национальностей, героически погибшие во время этих кровавых событий, удостоены почётного звания "Шехид 20 Января". В то же время, в рамках исполнения Распоряжения Президента "О повышении государственной заботы о лицах, ставших инвалидами во время событий 20 Января 1990 года", проводятся различные мероприятия. Государством этим лицам предоставлены соответствующие пособия, семьям шехидов выплачивается Президентская стипендия.

Как ежегодно, так и в этом году, с целью привлечения внимания мирового сообщества к этим кровавым событиям, согласно соответствующему распоряжению утвержден и выполняется "План мероприятий по проведению 30-й годовщины трагедии 20 Января".

Существует достаточное количество правовых документов для того, чтобы классифицировать события 20 Января как преступления против человечности, являющегося одним из самых тяжких видов преступлений на основании международного права. В то же время, есть достаточно оснований для привлечения к уголовной ответственности военнослужащих, совершивших эти зверства, и лиц, отдавших приказ для их исполнения, прежде всего руководителей СССР того периода. Азербайджан доводит до сведения мировой общественности реалии, связанные с трагедией 20 Января, необходимость наказать тех, кто совершил это кровопролитие.

В то же время, до сведения международного сообщества доводятся последствия агрессии Армении против Азербайджана, в том числе факт нарушения прав более миллиона азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами. Позиция Азербайджана заключается в том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основании норм международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана. Захваченные земли Азербайджана должны быть освобождены, беженцы и вынужденны переселенцы должны вернуться на свою исторические земли. В связи с необходимостью урегулирования Карабахской проблемы, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ, Европарламент, ПАСЕ и другие организации вынесли постановления и резолюции, поддерживающие справедливую позицию Азербайджана. В документе, подписанном между Евросоюзом и Азербайджаном, выражается поддержка территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ Азербайджана.

Мы призываем международные организации и в целом все мировое сообщество дать правовую оценку этому преступлению, которое грубо нарушает права человека и в целом полностью противоречит нормам международного права", - сказано в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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