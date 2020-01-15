Ягуб Махмудов удостоен Международной премии Ататюрка (ФОТО)

Директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов удостоен Международной премии Ататюрка. Соответствующее решение Международным комитетом премий Международной академии наук исследований тюркского мира было принято 20 декабря 2019 года.

По сообщению Института истории, этой награды Ягуб Махмудов удостоен за выдающийся вклад в науку и образование тюркского мира.

На заседании Ученого совета Института истории ученый секретарь Ирада Алиева обнародовала решение Международного комитета премий академии. Она вручила Ягубу Махмудову диплом, нагрудный знак и памятный плакет с изображением основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Напомним, что ранее Ягуб Махмудов был избран действительным членом Международной академии наук исследований тюркского мира и награжден медалью «Международная золотая звезда» академии за выдающийся вклад в науку тюркского мира.

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