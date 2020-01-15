В Азербайджано-Французском университете (UFAZ) будет осуществляться прием в магистратуру (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с президентом Страсбургского университета Мишелем Денекенем.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, во встрече принял участие посол Франции в Азербайджане Захари Гросс.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджано-Французский университет (UFAZ) стал новым этапом всестороннего развития связей между двумя странами в сфере образования. Было отмечено, что создание магистратуры в UFAZ внесет значительный вклад в развитие этих связей.

Согласно переговорам с французской стороной, с 2020-2021 учебного года в Азербайджано-Французском университете будет осуществляться прием в магистратуру. Общая структура магистерской программы университета будет разработана на основе программы бакалавриата. Предусматривается, что обучение на данной ступени будет вестись два года по трем специальностям - прикладные компьютерные науки, химическая инженерия, геофизическая инженерия. Годовой план приема оценивается в количестве 80 магистрантов. Выпускники получат дипломы как Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, так и Страсбургского университета.

Отметим, что в Азербайджано-Французском университете обучаются 538 студентов. Первый выпуск Университета состоится в 2019-2020 учебном году.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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