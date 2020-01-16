В Азербайджане определены права работников и предпринимателей туристической индустрии

16 января 2020 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане определены права работников и предпринимателей туристической индустрии.

Как сообщает Trend , это отражено в "Этическом кодексе работников индустрии туризма", разработанном Азербайджанской ассоциацией туристических агентств.

Согласно документу, работники сферы туризма и связанных с ней областей, имеют право на получение необходимого начального обучения и постоянное повышение своей квалификации и обязаны делать это. Сотрудники данной категории должны иметь адекватное социальное обеспечение. Сезонным работникам сектора должен быть предложен особый статус с точки зрения социальной защиты.

В Кодексе отмечается, что все физические и юридические лица с необходимыми навыками и квалификацией в соответствии с действующим законодательством имеют право заниматься профессиональной деятельностью в сфере туризма.

"Предприниматели и инвесторы, особенно представляющие малые и средние предприятия, должны иметь свободный доступ к туристическому сектору с минимальными правовыми и административными ограничениями.

Транснациональные компании, являющиеся незаменимым фактором солидарности развития и динамичного роста международных обменов в индустрии туризма, не должны злоупотреблять своим доминирующим положением", - сказано в Кодексе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Сахиль Бабаев: Азербайджан на первом месте в СНГ по показателю минимальной пенсии
Общество 12:13
Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с вирусом, распространенным в Китае
Общество 10:32
Турагентствам Азербайджана рекомендуют широко привлекать в свою сферу местное население
Общество 15 января 20:27
ЗАО «AzerGold» продолжает успешное сотрудничество с высшими учебными заведениями (ФОТО)
Общество 15 января 18:18
В Азербайджано-Французском университете (UFAZ) будет осуществляться прием в магистратуру (ФОТО)
Общество 15 января 18:09
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с трагедией 20 Января
Общество 15 января 17:01
Лента новостей
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер
Тендеры 12:49
Глава Бакинского офиса СЕ поблагодарил Азербайджан за сотрудничество в период выборов
Политика 12:47
SOCAR: Добыча природного газа в Азербайджане в минувшем году увеличилась
Энергетика 12:47
Казахстанская нефтедобывающая компания увеличила объемы извлекаемых запасов нефти
Энергетика 12:41
Объем налоговых поступлений в Азербайджане достиг исторического максимума
Бизнес 12:40
Риад Мамедов сыграет сказки "Тысячи и одной ночи" в Москве
Культура 12:35
Объем экспорта в ненефтяном секторе вырос
Бизнес 12:33
Доходы населения в Азербайджане превысили среднегодовую инфляцию
Бизнес 12:28
В прошлом году сократился экспорт турецких фруктов и овощей
Турция 12:23