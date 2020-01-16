БАКУ/Trend/ - В Азербайджане определены права работников и предпринимателей туристической индустрии.

Как сообщает Trend , это отражено в "Этическом кодексе работников индустрии туризма", разработанном Азербайджанской ассоциацией туристических агентств.

Согласно документу, работники сферы туризма и связанных с ней областей, имеют право на получение необходимого начального обучения и постоянное повышение своей квалификации и обязаны делать это. Сотрудники данной категории должны иметь адекватное социальное обеспечение. Сезонным работникам сектора должен быть предложен особый статус с точки зрения социальной защиты.

В Кодексе отмечается, что все физические и юридические лица с необходимыми навыками и квалификацией в соответствии с действующим законодательством имеют право заниматься профессиональной деятельностью в сфере туризма.

"Предприниматели и инвесторы, особенно представляющие малые и средние предприятия, должны иметь свободный доступ к туристическому сектору с минимальными правовыми и административными ограничениями.

Транснациональные компании, являющиеся незаменимым фактором солидарности развития и динамичного роста международных обменов в индустрии туризма, не должны злоупотреблять своим доминирующим положением", - сказано в Кодексе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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