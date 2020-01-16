Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)

16 января 2020 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В двух из трех поселков, построенных на территории села Тахтакёрпю Агджабединского района для 645 семей и введенных в эксплуатацию в конце прошлого года, началось размещение вынужденных переселенцев из Лачынского района.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными беженцами провел жеребьевку.

Строительство новых поселков, построенных для улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, размещенных на территории села Тахтакёрпю, предусмотрено изменениями в Госпрограмме согласно Распоряжению Президента Азербайджана от 21 февраля 2011 года № 1346. Соответствующим постановлением Кабинета министров был выделен земельный участок площадью 572 гектара. На 134 гектарах из них на предварительном этапе было построено три поселка для 645 семей вынужденных переселенцев. Заказчиком проектирования и строительства является Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана.

В поселках размещаются вынужденные переселенцы, ранее временно проживающие на территории сел Вагазин, Гаракечид и Шейланлы. Из них в 256 домах будут размещены семьи из Вагазина, в 245 домах - семьи из Гаракечида, в 144 домах - семьи из Шейланлы. Каждый частный дом имеет приусадебный участок площадью 0,12 гектара. В трех поселках в целом построено 62 - однокомнатных, по 260 - двухкомнатных и трехкомнатных, 63 - четырехкомнатных домов. На территории поселка построено три школы, в том числе две на 192 мест, одна - на 108. Также построены административное здание, медпункт, созданы соответствующие инженерно-коммуникационные сети, проведена работа по обустройству и озеленению.

Для обеспечения новых поселков электричеством на 330/110/10-киловольтной подстанции проведена реконструкция, построена новая закрытая подстанция, установлено 11 комплектов 10/0,4 киловольтных трансформатора силой 400 Вт.

Построены резервуары для воды, в которые посредством новых трубопроводов закачивается вода из Верхнего Карабахского канала. Часть воды направляется на водоочистительную установку для снабжения поселка питьевой водой, а другая часть будет использована с целью орошения.

На территории поселков установлены 106 гидранта, для снижения уровня грунтовых вод созданы замкнутые дренажные сети и закрытые водонакопители, установлено восемь дренажных насосов.

Также осуществлены соответствующие меры для обеспечения поселков газом. В каждом доме установлены отопительные котлы, работающие на газе. Для отопления школ и медпункта в каждом из поселков построены две котельни.

В каждом поселке осуществлена работа по обустройству, построены 19 санитарно-очистных площадок, озеленена территория площадью 2,3 гектара.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)
  • Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)
  • Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)
  • Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)
  • Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)
  • Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)
  • Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)
  • Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)
  • Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)
  • Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)
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