Сахиль Бабаев: Азербайджан на первом месте в СНГ по показателю минимальной пенсии

16 января 2020 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на первом месте в СНГ по показателю минимальной пенсии и на втором месте – по покупательской способности минимальной заработной платы.

Об этом на конференции, посвященной определению приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ООН на предстоящие пять лет, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в четверг Trend.

Бабаев напомнил, что в стране были повышены минимальные пенсия и заработная плата, предприняты определенные шаги в связи с просроченными кредитами, электронизировано назначение различных видов пенсий и пособий: "По инициативе главы государства правительство осуществляет большие реформы в социальной сфере. Минимальная заработная плата в стране повышена на 92 процента, минимальная пенсия – на 72 процента, все пособия – на 100 процентов".

Он отметил, что основные направления деятельности министерства соответствуют Целям устойчивого развития ООН.

Напомним, что сегодня в Баку проходит конференция, посвященная определению приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ООН на предстоящие пять лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Планируется создание индивидуальной социальной программы каждого гражданина через электронные системы
ИКТ 2 января 13:52
Количество трудовых договоров в Азербайджане выросло на 161 тыс.
Общество 28 декабря 2019 19:20
В Баку прошла конференция на тему "Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг"
Общество 17 декабря 2019 14:32
В декабре откроется еще один Центр DOST – Сахиль Бабаев
Общество 17 декабря 2019 14:24
В Азербайджане будут созданы центры для пенсионеров
Общество 17 декабря 2019 13:44
В Азербайджане откроется центр социальной адаптации для бывших заключенных
Общество 17 декабря 2019 13:22
Лента новостей
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер
Тендеры 12:49
Глава Бакинского офиса СЕ поблагодарил Азербайджан за сотрудничество в период выборов
Политика 12:47
SOCAR: Добыча природного газа в Азербайджане в минувшем году увеличилась
Энергетика 12:47
Казахстанская нефтедобывающая компания увеличила объемы извлекаемых запасов нефти
Энергетика 12:41
Объем налоговых поступлений в Азербайджане достиг исторического максимума
Бизнес 12:40
Риад Мамедов сыграет сказки "Тысячи и одной ночи" в Москве
Культура 12:35
Объем экспорта в ненефтяном секторе вырос
Бизнес 12:33
Доходы населения в Азербайджане превысили среднегодовую инфляцию
Бизнес 12:28
В прошлом году сократился экспорт турецких фруктов и овощей
Турция 12:23