Сахиль Бабаев: Азербайджан на первом месте в СНГ по показателю минимальной пенсии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на первом месте в СНГ по показателю минимальной пенсии и на втором месте – по покупательской способности минимальной заработной платы.

Об этом на конференции, посвященной определению приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ООН на предстоящие пять лет, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в четверг Trend.

Бабаев напомнил, что в стране были повышены минимальные пенсия и заработная плата, предприняты определенные шаги в связи с просроченными кредитами, электронизировано назначение различных видов пенсий и пособий: "По инициативе главы государства правительство осуществляет большие реформы в социальной сфере. Минимальная заработная плата в стране повышена на 92 процента, минимальная пенсия – на 72 процента, все пособия – на 100 процентов".

Он отметил, что основные направления деятельности министерства соответствуют Целям устойчивого развития ООН.

Напомним, что сегодня в Баку проходит конференция, посвященная определению приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ООН на предстоящие пять лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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