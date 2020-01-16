В Баку выделены бесплатные парковочные места (ФОТО)

16 января 2020 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Учитывая многочисленные обращения граждан, на улицах и проспектах Баку устанавливаются информационные таблички о бесплатных парковочных местах, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В БТА отметили, что до определения Кабмином цен на уличных парковках столицы, парковка бесплатна не только на территории, где установлены эти таблички, но и на других территориях, где стоянка и парковка не запрещены.

«Еще раз просим водителей соблюдать требования закона «О дорожном движении», не препятствовать другим участникам движения, нарушая правила парковки», - говорится в сообщении БТА.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Баку выделены бесплатные парковочные места (ФОТО)
  • В Баку выделены бесплатные парковочные места (ФОТО)
  • В Баку выделены бесплатные парковочные места (ФОТО)
  • В Баку выделены бесплатные парковочные места (ФОТО)
  • В Баку выделены бесплатные парковочные места (ФОТО)
  • В Баку выделены бесплатные парковочные места (ФОТО)
  • В Баку выделены бесплатные парковочные места (ФОТО)
  • В Баку выделены бесплатные парковочные места (ФОТО)
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