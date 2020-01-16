В Управлении мусульман Кавказа почтили память шехидов 20 Января

16 января 2020 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Управлении мусульман Кавказа (УМК) прошла церемония, посвященная 30-й годовщине событий 20 Января, сообщает в четверг Trend.

До начала мероприятия участники посетили Аллею шехидов.

Выступая на мероприятии, председатель УМК, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал, что события 20 января 1990 года произошли в результате того, что те, кто мечтал о «великой Армении», сделали Горбачева политической игрушкой в своих руках.

«День 20 Января навсегда останется в памяти как самое кровавое событие, совершенное против человечности», - сказал Пашазаде.

Он напомнил, что в результате незаконного ввода советских войск 20 января 1990 года в Баку и районах Азербайджана были убиты 146 человек, ранены 744 человека, незаконно арестован 841 человек: «Несмотря на то, что вот-вот минует 30 лет со дня трагедии 20 Января, этот день невозможно забыть, он всегда будет жить в памяти народа. Поэтому мы требуем создания новой следственной комиссии в связи с событиями 20 Января, чтобы все преступники, во главе с Горбачевым, предстали перед судом».

В ходе мероприятия был показан документальный фильм о событиях 20 Января.

Выступая на мероприятии, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы напомнил, что в преддверии этой трагедии в Азербайджане царил произвол, государственные структуры были парализованы: «Тогда шехидов 20 Января хотели похоронить в разных местах, но Аллахшукюр Пашазаде взял эту миссию на себя, в результате была организована траурная церемония похорон шехидов».

Он подчеркнул, что и после трагедии 20 Января шехиды отдавали свои жизни за освобождение наших земель: «Каждый год тысячи людей приходят на Аллею шехидов, чтобы почтить их светлую память».

На мероприятии руководители религиозных конфессий выразили свои мнения относительно событий 20 Января.

Отметим, что на мероприятии было озвучено обращение УМК, посвященное 30-й годовщине событий 20 Января.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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