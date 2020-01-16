Оглашены даты вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру в Азербайджане

16 января 2020 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Определились даты проведения вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру, испытательных экзаменов, первого этапа выпускных экзаменов учеников 9-х классов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), экзамен по иностранному языку для желающих поступить в докторантуру и диссертантуру будет проведен 26 января.

Испытательный экзамен в рамках приема в магистратуру будет проведен второго февраля, посредством бумажных носителей. Аналогичные экзамены для желающих поступить в вузы на уровень бакалавриата (II этап по I - IV группам специальностей) будет проведен 16 февраля.

Вступительные экзамены в магистратуры вузов и Академии наук будут проведены 23 февраля.

Первый этап выпускных экзаменов на базе общего среднего образования (девятилетнее), а также вступительный экзамен в колледжи выпускников предыдущих лет будет проведен в марте (1, 9, 15 и 29 марта).

Отметим, что учитывая массовый характер экзаменов, проводимых ГЭЦ, график проведения обсуждается, согласовывается совместно с несколькими государственными органами и обнародуется после вынесения заключительного решения.

Информация о графике проведения других экзаменов будет представлена СМИ и обнародована на сайте Центра после принятия соответствующих решений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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