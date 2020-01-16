В Баку пройдет экзамен экстерном для желающих досрочно окончить среднюю школу

16 января 2020 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для одаренных учеников, желающих раньше окончить любой уровень общего образования, 17 января будет проведен экзамен экстерном, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Управление образования г. Баку.

Экзамен пройдет в 175-й средней школе столицы.

Экзаменационные задания будут состоять из 10 вопросов по каждому предмету в соответствии с программами дисциплин, и результаты будут оцениваться по 100-бальной шкале комиссией, созданной Управлением.

Успешно сдавшие тестовый экзамен будут приглашены на собеседование.

Отметим, что экзамен экстерном, организуемый для одаренных учеников, проводится на основании «Правил досрочного окончания начального, общего среднего и полного среднего уровней общего образования», утвержденных соответствующим приказом минобразования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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