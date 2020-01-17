АПБ Азербайджана провело мониторинги в 1206 дошкольных образовательных учреждениях

17 января 2020 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана в прошлом году провело мониторинги в 1206 дошкольных образовательных учреждениях, действующих на территории страны.

Об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель АПБ Гошгар Тахмазли, передает в пятницу Trend.

По его словам, в прошлом году Агентство в целом осуществило 1291 проверку в сфере пищевой безопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Председатель АПБ сообщил, что из них 820 - плановые, а 471 - внеплановые. В отношении 748 хозяйственных субъектов составлены 792 протокола по фактам административных проступков. Приняты решения о наложении 629 штрафов, направлении 36 дел в соответствующие органы, сделано 21 предупреждение, по 14 фактам применены условные штрафы, вынесены решения о прекращении исполнения по шести делам и приостановлении исполнения по пяти делам. Размер административных штрафов составил 372 530 манатов.

Тахмазли добавил, что в ходе проверок в сфере пищевой безопасности, по ветеринарному и фитосанитарному контролю и мерам по контролю над импорт-экспортом в 2019 году в целом обезврежено 108,2 тысячи тонн и 99,4 тысячи единиц продукции (пшеница, соя, ячмень, саженец и другие), уничтожено - 629 тонн и 9734,9 литра, утилизировано - 33,3 тонны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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